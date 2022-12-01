Жителей Яковлевского района приглашает в гости Белгородэнергосбыт

Специалисты сбытовой компании готовы ответить на вопросы потребителей.

Представители гарантирующего поставщика расскажут гостям о преимуществах дистанционных сервисов обслуживания АО «Белгородэнергосбыт», помогут пройти регистрацию в Личном кабинете на сайте белгородэнергосбыт.рф. Покажут, как производить оплату за потребленную электроэнергию и все коммунальные платежи, входящие в состав единого платежного документа, с минимальной комиссией. Сотрудники компании окажут помощь в установке мобильного приложения BelPay и прохождении регистрации.

Кроме того, потребителей научат маленьким бытовым хитростям, способным экономить время. В частности, в Личном кабинете, помимо передачи показаний и оплаты, можно подписаться на рассылку квитанции по электронной почте, подключить автоплатеж, посмотреть историю платежей, задать вопрос и получить на него оперативный ответ.

Специалисты подчеркивают: по итогам обучения у вас не будет необходимости посещать офис гарантирующего поставщика и тратить время на ожидание в очереди, так как дистанционные сервисы компании позволяют быть на связи в любом месте и в любое время.

Добро пожаловать!

Ждем вас 2 декабря с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Строитель, ул. Жукова, 5.