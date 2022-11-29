Подведены итоги премии «Финансовая элита России»

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Одним из лауреатов ежегодной премии в области финансов «Финансовая элита России» стал ВТБ. Банк победил в двух номинациях: «Интернет-банк года для предпринимателей» и «Мобильный банк года для бизнеса».

Экспертный совет премии отметил работу по развитию дистанционных каналов обслуживания, насчитывающих сегодня более 1 миллиона пользователей.

- Интернет-банк ВТБ Бизнес и мобильный банк ВТБ Бизнес Lite получили уже более 15 престижных наград, в том числе были отмечены на международном уровне. Мы высоко ценим признание профессионального сообщества и наших клиентов, − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка.

Напомним, премия «Финансовая элита России» вручается с 2004 года ведущим российским финансовым компаниям за их достижения и результаты, инновации и проекты. В выборе лауреатов экспертный совет премии опирается на рейтинги и рэнкинги российских агентств, публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов РФ и Банка России.