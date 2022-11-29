Белгородские мобилизованные получили от региона оборудование и спецсредства на 13 млн рублей

Вячеслав Владимирович заверил, что все вопросы, которые к нему поступили от мобилизованных, будут решены. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 ноября, глава Белгородчины Вячеслав Гладков посетил воинские части в двух соседних регионах, где проходят боевое слаживание наши земляки, которые мобилизованы в рамках частичной мобилизации.

- Передал оборудование и те спецсредства, которые мы обещали приобрести. Общее количество - порядка двух тысяч единиц на 13 млн рублей, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

Губернатор пояснил, как конкретно область оказывает помощь мобилизованным.

- Покупаем обмундирование, покупаем снаряжение. Понимаем, что в рамках штатной комплектации Министерство обороны обеспечивает полностью, но тоже видим, что есть дополнительная необходимость нашего участия для тех, кто особо переживает за своих близких. Поэтому стараемся помочь максимально, то, что есть в наших силах.

Вячеслав Владимирович заверил, что все вопросы, которые к нему поступили от мобилизованных, будут решены.

- Кто-то выходил из строя, кто-то подходил отдельно. Постараемся, как всегда, в каждом вопросе оказать содействие. Очень благодарны наши парни главам муниципальных образований, которые приезжают, не забывают и передают весточку из родного дома, тоже стараются реагировать на любую просьбу. Поэтому наши главы муниципалитетов, конечно, молодцы, за что я, в свою очередь, им очень благодарен.

В частности, один из наиболее задаваемых вопросов - ипотека, заключенные договоры с БИКом, вопрос о возможности их продления так, чтобы не потерять участок, не отсрочить обязательства по достройке дома.

- Решение принято, и всё, что нужно сделать или самому мобилизованному, если есть такая возможность, или члену семьи, с которым он проживает, написать заявление руководству БИКа, и мы постараемся изменить сроки обязательств по каждому договору. Такая же возможность есть у всех, кто проживает на приграничных территориях, - подытожил губернатор.