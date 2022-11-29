Экспертное мнение: рынок нефти ждет определённости

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Ситуацию комментирует Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

- С середины ноября цены на рынке нефти демонстрируют нисходящий тренд. Основным драйвером снижения цен выступил очередной всплеск ковидной волны в Китае - рост заболеваемости достиг 24-25 ноября уровня пика апреля 2022 года. Это приводит к карантинам в крупных городах, остановкам производства, общему сокращению деловой активности, а также перелетов.

Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки с 15 по 22 ноября выступало укрепление доллара к основным валютам, но публикация протокола ноябрьского заседания ФРС запустила корректировку ставки по федеральным фондам.

По поводу ближайшего заседания министерского комитета ОПЕК+ ходят противоречивые слухи. В целом страны-члены альянса демонстрировали осторожное отношение к объемам добычи и предрасположенность к максимальному сохранению уже достигнутых договоренностей. И учитывая перевыполнение плана по сокращению добычи, ряд стран с большой вероятностью предпочтут рост цен повышению объемов. При отсутствии других важных вводных.

Не больше ясности и по окончательным условиям эмбарго на российскую нефть и/или «потолку цен». В Евросоюзе пока не получилось выработать единое решение по предельной цене. В случае установления максимальных цен на уровне 65-70 долларов за баррель, легализации всех поставок и действия международных страховок будет означать для рынка рост предложения. Если же реализуется вариант с полным эмбарго/нереалистичной ценой «потолка», мировые цены на нефть вернутся в диапазон 90-95 долларов за марку Брент.

В базовый сценарий в ожидании новостей закладываем сохранение договоренностей ОПЕК+ и завершение пика ковидных ограничений в Китае к середине декабря, цену на уровне 90 долларов за баррель Брент к концу 2022 года и 85 долларов за баррель Брент в среднем в 2023 году, - резюмирует эксперт.