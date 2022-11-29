В Воронежской области обсудили дальнейшее совершенствование регионального законодательства в сфере туризма

фото: Воронежская областная Дума

Спикер регионального парламента принял участие в мероприятиях VII Воронежского форума предпринимателей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вместе с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым, главой региона Александром Гусевым, председателем правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Исаевичем осмотрел выставочную экспозицию «Бизнес для каждого» и принял участие в пленарном заседании.

Спикер регионального парламента ответил на вопросы и рассказал о взаимодействии законодательных и исполнительных органов власти Воронежской области по развитию туризма на территории региона.

Он напомнил, что Воронежская областная Дума наряду с правительством области, Торгово-промышленной палатой, «Опорой России» была одним из инициаторов создания данного форума.

фото: Воронежская областная Дума

- За прошедший период форум стал одной из главных площадок для открытого диалога власти и бизнеса, возможностью сверить часы, в том числе, и по мерам господдержки, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он также отметил важность поднятой в рамках форума темы развития внутреннего туризма.

- Несмотря на то, что проблематика у нас всех одна, пути решения могут быть разные. Здесь можно пообщаться с экспертами из других регионов, познакомиться с лучшими практиками соседей. Успехи по всем этим направлениям у нас в стране есть. Надо их закрепить, и вывести на новый уровень качества, — призвал спикер регионального парламента.

фото: Воронежская областная Дума

По словам председателя заксобрания, в Воронежской области сегодня реализуются несколько значимых туристических инвестпроектов с общим объемом вложений на миллиарды рублей.

По предварительным данным на начало октября Воронежскую область посетили 873,5 тысячи туристов, что на четверть превысило плановый показатель региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма». И этот потенциал далеко не исчерпан.

- Между органами власти, предпринимателями и общественностью идет постоянное обсуждение долгосрочной стратегии региона в туристической отрасли, инициатором которого выступает, в том числе, депутатский корпус регионального парламента. При этом большое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма, — подчеркнул председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.

Он в частности, напомнил, что в регионе еще в 2011 году был разработан и принят региональный закон «О развитии туризма». В 2018 году закон был дополнен пунктом о туристско-рекреационных кластерах. Благодаря этому удалось привлечь в регион как внутренние, так и внешние инвестиции, дать импульс развитию малого и среднего бизнеса, занимающегося разработкой, производством, продвижением и продажей туристических услуг. В сентябре 2022 года в законе расширен круг потенциальных получателей поддержки, в частности, такая возможность появилась у физических лиц, в том числе самозанятых.

Для реализации и поддержки предпринимательских инициатив в сфере туризма, в 2021 году были внесены изменения в региональный закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Они позволили расширить перечень особо значимых инвестпроектов в сфере туризма для предоставления таким проектам различных преференций. С принятием данного закона в регионе началась подготовка нормативной базы для реализации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кстати, в 2023 году наш регион впервые примет участие в реализации этого нацпроекта. В проекте бюджета следующего года на текущий момент предусмотрено более 844 млн рублей на мероприятия этого нацпроекта.

Обсудили и дальнейшее совершенствование законодательства, в том числе важность расширения преференций для малых и средних предприятий в сфере туризма, увеличения грантовой поддержки и развитие приоритетных для региона видов туризма: делового, событийного, культурно-познавательного, детского, сельского и экологического.

фото: Воронежская областная Дума

Форум, ставший площадкой для ведения диалога между властью, бизнесом и экспертами проходит в Воронеже с 2014 года. Он является одной из главных площадок для расширения сети полезных знакомств бизнес-сообщества всего Черноземья как для начинающих, так и опытных предпринимателей. Основная цель и задача Форума — дать новый импульс развитию предпринимательства, открыто обсудить проблемы бизнеса, продолжить ответственный и конструктивный диалог с властью. Ежегодно Форум посещает более 3000 предпринимателей со всего Центрально-Черноземного региона.

Ноябрьский Воронежский форум предпринимателей, основными тематиками которого стало молодежное, социальное предпринимательство и развитие туристического потенциала, объединил в себе масштабную конгрессную и официально-деловую программы. В их рамках было организовано более 20 секций по актуальным для предпринимателей вопросам и пленарное заседание с участием приглашенных гостей Федерального уровня и первых лиц региональной власти.