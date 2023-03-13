В результате обстрела Белгорода пострадала женщина

Пострадавшую с сотрясением мозга доставили в больницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом. Было сбито четыре ракеты.

Сразу стало известно об одной пострадавшей. Бригада медиков незамедлительно выехала на место происшествия. Как уточнил глава региона, женщину с сотрясением головного мозга доставляют в больницу. Открытой раны у нее нет. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Белгородке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Последствия на земле уточняются. Есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место, - написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.