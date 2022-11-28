Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья четырем семьям в Корочанском районе

Теперь у каждого ребенка в семье Пагиных будет своя комната. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Четыре семьи в Корочанском районе стали обладателями нового уютного жилья. Ключи новоселам в торжественной обстановке вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дома получили семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития. Для каждой из них это долгожданное и радостное событие.

Для каждой семьи - долгожданное событие. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Очень рад присутствовать на таком торжественном мероприятии. Очень рад, что программа в этом году успешно реализуется. Надеюсь, что все наши планы будут успешно выполнены. Вручение ключей от нового жилья — большое событие для любой семьи. Надеюсь, что взрослые и дети будут счастливы в этом современном качественном жилье. Семьям, которые в непростой ситуации воспитывают особенных детей, мы всегда стараемся помочь. Хочется пожелать, чтобы в ваших семьях всегда был счастливый детский смех. Чтобы как можно больше было радости. А мы уже с главами муниципалитетов будем помогать по мере возможности, — сказал Вячеслав Гладков.

счастливыми обладателями нового жилья стали 4 семьи в Корочанском районе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В числе обладателей комфортного жилья семья Пагиных. У Натальи и Николая трое детей. Супруги планируют переехать в новый дом уже к Новому году. Взрослые заказали мебель, а каждый из детей выбрал себе комнату. Дом отделан в светлых тонах, частично обустроены ванная комната и кухня.

- Было очень неожиданно. Я до конца не верила, что мы попадем в такую программу. К счастью, чудо произошло. Теперь у каждого ребенка свой уголок, своя комната. До этого жили в квартире, где всего две комнаты было. Дети ютились в одной комнате. И не было отдельного помещения для тренажеров. В новом жилище теперь просторно. Отделка тоже очень нравится. И так удобно, что это именно дом, а не квартира – детям есть, где погулять, - поделилась впечатлениями Наталья Пагина.

У дома просторный участок – 20 соток. Губернатор предложил поучаствовать в социальной программе «Содействие». Социальный контракт помогает гражданам, находящимся в непростой жизненной ситуации, не только разрешить ее, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.

Просторный дом и участок в 20 соток. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Можно на участке поставить теплицу. Или, к примеру, приобрести швейное оборудование, либо открыть мини-кондитерский цех, или завести подсобное хозяйство. Это все для того, чтобы увеличить доход семьи. Вы выбираете направление, а в соцзащите помогут составить план работы. А 30-40 тысяч в месяц для семьи – не самые плохие деньги, тем более для многодетной, - отметил глава региона.

Справка:

В Белгородской области по инициативе губернатора действует программа по обеспечению жильем семей с детьми-инвалидами. Условия участия: постоянное проживание на территории области не менее 5 лет, наличие в составе семьи ребенка-инвалида возрастом до 18 лет, признание семьи малоимущей и нуждающейся в жилом помещении. Для семьи из двух человек жильё предоставят, исходя из нормы – 42 квадратных метра, из трех и более человек – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.