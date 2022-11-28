Авторынок: 387 миллиардов на покупку автомобилей с пробегом

Дешевых отечественных автомобилей с пробегом покупается примерно на одном уровне с «европейцами» и «японцами».

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость по итогам октября 2022 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц осени россияне потратили на покупку подержанных машин на 3% меньше, чем в сентябре. Снижение финансовой емкости вторичного рынка эксперты объясняют, прежде всего, снижением количества купленных подержанных машин - на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Выяснилось, что автомобилей более молодого возраста покупается меньше, но денег на них тратится больше - 40% всех денег ушло на автомобили в возрасте до 5 лет. В октябре их было куплено около 15% от общего объема.

По объему затрат на вторичном рынке лидируют европейские и японские бренды - свыше 70% всех денег потрачено в октябре на них. Так, за месяц было куплено 126 тысячи подержанных японских автомобилей, а европейских – 101,9 тысячи. Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка по итогам октября заняли корейские марки - на их долю пришлось 13%.

Эксперты отмечают, что по сравнению с сентябрем затраты снизились по всем брендам, но сильнее всего это коснулось корейских и китайских моделей (-7%).

Что касается, класса авто, то сегмент SUV остается крупнейшим по затратам на вторичном рынке. Но, несмотря на это, в абсолютном выражении лидируют б/у автомобили В-класса. В целом, в октябре затраты выросли только по двум сегментам. Положительная динамика затронула подержанные пикапы и минивэны. Все остальные сегменты оказались «в минусе», причем более других упали затраты на покупку автомобилей с пробегом В-класса (-7%).