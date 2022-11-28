Операционный лизинг: эксперты фиксируют рост спроса

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Об этом в ходе бизнес-завтрака эксперты ВТБ Лизинг рассказали представителям крупных и средних предприятий сфер фармацевтики, FMCG, логистики и телекоммуникаций.

Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи рассказала о ситуации на российском авторынке. По ее словам, доля корпоративных продаж легковых автомобилей за 9 месяцев 2022 года выросла с 19% в январе до 27% в сентябре. При этом в операционный лизинг за этот период было передано 4,5 тысячи машин, из которых 73% пришлось на долю Топ-5 лизингодателей.

По словам руководителя направления по развитию операционного лизинга компании «Управление корпоративными автопарками», входящей в Группу ВТБ Лизинг, Сергея Керкиса, сегодня отмечается значительный рост доли китайских брендов не только на авторынке в целом, но и в парке лизинговой компании. За неполный 2022 год с практически нулевой отметки она выросла до 14% в текущем портфеле УКА.

Директор по корпоративным продажам Chery Automobile Rus Тит Игнатьев, также приглашенный на встречу, рассказал собравшимся об экспансии китайских брендов на российском авторынке. По итогам 10 месяцев 2022 года доля одной лишь Chery в легковом сегменте составляет 8,9%. При этом марка занимает первое место по общим продажам автомобилей среди китайских брендов и первое место по корпоративным продажам в сентябре-октябре среди иностранных брендов.