В Белгороде мужчина выпал с 13-го этажа, поругавшись с женой и тещей

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.
Накануне, 9 марта, в Белгороде из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, дома №47Б по улице Щорса выпал 31-летний мужчина. В результате он ударился о стоявшую внизу машину и погиб.
Как сообщил «КП» источник в силовых структурах, погибшего спровоцировал семейный конфликт. Мужчина что-то не поделил с женой и тещей, после чего отважился на столь неординарный поступок.
Региональный Следком организовал процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, из окна белгородской квартиры выпал нетрезвый 17-летний парень.