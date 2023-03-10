В Белгороде мужчина выпал с 13-го этажа, поругавшись с женой и тещей

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Накануне, 9 марта, в Белгороде из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, дома №47Б по улице Щорса выпал 31-летний мужчина. В результате он ударился о стоявшую внизу машину и погиб.

Как сообщил «КП» источник в силовых структурах, погибшего спровоцировал семейный конфликт. Мужчина что-то не поделил с женой и тещей, после чего отважился на столь неординарный поступок.

Региональный Следком организовал процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, из окна белгородской квартиры выпал нетрезвый 17-летний парень.