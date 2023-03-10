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Происшествия10 марта 2023 14:20

В Белгородской области изъяли свыше 1 000 литров нелегального алкоголя, который изготавливали супружеские пары

Им «светит» до шести лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Акцизные марки на бутылках отсутствовали.

Акцизные марки на бутылках отсутствовали.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Алексеевскому городскому округу во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области изъяли из незаконного оборота более тысячи литров немаркированной алкогольной продукции. Об этом «КП» сообщили в пресс-службах УМВД и УФСБ России по региону.

- Полицейские выявили сразу два подпольных магазина. В обоих случаях незаконный бизнес на территории городского округа организовали супружеские пары.

Полицейские выявили сразу два подпольных магазина.

Полицейские выявили сразу два подпольных магазина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По данным оперативников, подозреваемые приобрели крупные партии немаркированной алкогольной продукции с целью сбыта. Нелегальный товар они хранили на территории своих частных домов. По одному из адресов обнаружили и изъяли 1316 бутылок спиртных напитков стоимостью свыше 320 тысяч рублей, по другому – 649 единиц алкогольной продукции стоимостью более 160 тысяч рублей. Ассортимент был представлен этикетками различных брендов. При этом специальные акцизные марки на бутылках отсутствовали.

В соответствии с п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение с целью сбыта алкогольной продукции без маркировки, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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