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Политика10 марта 2023 12:58

В результате обстрела ВСУ белгородского села Ясные Зори ранен мужчина 10 марта 2023

Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия
Алексей СЕРГУНИН
9 марта. Атаке со стороны Украины подвергся Шебекино.

9 марта. Атаке со стороны Украины подвергся Шебекино.

Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Сегодня, 10 марта, под обстрелом ВСУ оказалось село Ясные Зори Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, - написал глава региона.

Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ВСУ изрешетили магазин в белгородском селе Муром 6 марта.

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