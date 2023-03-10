В результате обстрела ВСУ белгородского села Ясные Зори ранен мужчина 10 марта 2023

9 марта. Атаке со стороны Украины подвергся Шебекино. Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Сегодня, 10 марта, под обстрелом ВСУ оказалось село Ясные Зори Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, - написал глава региона.

Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ВСУ изрешетили магазин в белгородском селе Муром 6 марта.