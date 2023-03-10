Жители Белгородчины стали активнее брать ипотеку

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Согласно данным от ВТБ, в Белгородской области объем кредитного портфеля физических и юридических лиц банка по итогам 2022 года вырос на 27%. Общий показатель достиг 67 миллиардов рублей. Наибольшим драйвером для роста розничного кредитования стала ипотека, в корпоративном – предприятия крупного бизнеса. В итоге корпоративный кредитный портфель составил 35 миллиардов рублей. Совокупный ресурсный портфель увеличился на 19% и достиг 143,1 миллиарда.

Объем кредитов, предоставленных частным клиентам за год, оценивается в 32,1 миллиарда рублей. Самую активную положительную динамику в розничном сегменте продемонстрировала ипотека – ее объем увеличился на 15%. Портфель оформленных по данному продукту средств по итогам года составил 15,2 миллиарда, из них выдачи за 12 месяцев – более 5 миллиардов. Свыше 1 миллиарда рублей пришлось на госпрограммы, из них 626,6 миллиона – на основную льготную ипотеку. Средний чек сделки составил 3,2 миллиона рублей.

Объем средств, полученных белгородцами для покупки автомобилей по итогам года составил 680 миллионов рублей (общий портфель – 1,4 миллиарда). Жители области сохранили и высокий интерес к кредитным картам – к началу года зафиксирован прирост в 6%.

- Белгородцы сегодня предпочитают сберегательную модель, чему способствуют ставки по вкладам: за 2022 год объем сбережений населения прирос на четверть. Самая активная динамика – в направлении депозитов, их объем по итогам года увеличился в 1,5 раза, до 93,9 миллиарда рублей. Деловые проекты в области также продолжают развиваться, особенно в сегменте крупного бизнеса. Мы видим высокий интерес к госпрограммам – например, по поддержке аграриев, инвестиционному кредитованию, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.