Губернатору Белгородской области задали почти 1200 вопросов

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала регионального правительства.
Вчера, 9 марта, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел прямой эфир на региональных телеканалах. Он заверил, что ни один из почти 1200 поступивших вопросов не останется без внимания.
- По всем вопросам, на которые не успел ответить в прямом эфире, постараемся максимально быстро дать ответы, - написал на своей странице в VK губернатор.
По словам Вячеслава Владимировича, все они находятся на контроле.
- Постараемся быстро решить те вопросы, которые можно решить, исходя из технических условий, наличия финансовых ресурсов и других возможностей. Или будем ставить в план, но обязательно предоставим всю необходимую информацию, по каждому вопросу.
Напомним, что в рамках прямой линии Вячеслав Гладков сообщил, что:
строительство засечной черты завершено;
дистант в школах приграничных территорий сохранится до конца учебного года;
недоработки, выявленные во время недавней проверки системы оповещения, будут исправлены;
разгребать историю с делом экс-мэра Антона Иванова придется достаточно продолжительное время;
в 2022 году жители Белгородчины приняли после капитального ремонта 214 многоквартирных домов.