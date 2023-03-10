Губернатору Белгородской области задали почти 1200 вопросов

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Вчера, 9 марта, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел прямой эфир на региональных телеканалах. Он заверил, что ни один из почти 1200 поступивших вопросов не останется без внимания.

- По всем вопросам, на которые не успел ответить в прямом эфире, постараемся максимально быстро дать ответы, - написал на своей странице в VK губернатор.

По словам Вячеслава Владимировича, все они находятся на контроле.

- Постараемся быстро решить те вопросы, которые можно решить, исходя из технических условий, наличия финансовых ресурсов и других возможностей. Или будем ставить в план, но обязательно предоставим всю необходимую информацию, по каждому вопросу.

Напомним, что в рамках прямой линии Вячеслав Гладков сообщил, что:

строительство засечной черты завершено;

дистант в школах приграничных территорий сохранится до конца учебного года;

недоработки, выявленные во время недавней проверки системы оповещения, будут исправлены;

разгребать историю с делом экс-мэра Антона Иванова придется достаточно продолжительное время;

в 2022 году жители Белгородчины приняли после капитального ремонта 214 многоквартирных домов.