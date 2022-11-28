Белгородские малыши поздравили своих мам

Творчество в подарок мамам. Фото: https://vk.com/club168386252

Прекрасный праздник День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Вот и воспитанники корпоративного детского сада агропромышленного холдинга «Мираторг» выразили любовь к главному человеку своей жизни – маме.

Компания - ведущий работодатель в сфере АПК России - уделяет особое внимание семейным ценностям, созданию благоприятных условий для сотрудников с детьми. На это направлена социальная политика агрохолдинга. Так, в компании действуют собственные жилищные программы, а к Новому году дети сотрудников получают сладкие подарки. К 1 сентября первоклассников снабжают канцелярией, а отличников по итогам учебного года — ценными призами. «Мираторг» регулярно проводит внутренние конкурсы для детей разных возрастов, развивающие творческие способности, помогающие в профориентации, вовлекающие в корпоративную культуру компании.

Детский сад «Уютный» построен в 2015 году в одноименном корпоративном поселке компании, чтобы помочь сотрудникам мясоперерабатывающего комплекса агрохолдинга в Корочанском районе решить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных учреждениях. В «Уютном» саду просторные помещения, музыкальный и спортивный зал со скалодромом, закрытый бассейн для занятий плаванием, кабинет английского языка, современные игровые развивающие площадки. Здесь действуют 2 ясельные и 4 дошкольные группы, воспитываются 109 детей.

Образовательная программа предоставляет детям широчайший спектр возможностей для обучения, всестороннего развития и подготовки к школе. Большое внимание уделяется культурному развитию: дети занимаются пением, танцами, участвуют в районных конкурсах. К 14-летию завода, которое компания отмечала 8 ноября, малыши подготовили сотрудникам предприятия поздравительную концертную программу.

- Корпоративный детский сад «Уютный» отражает основополагающие принципы деятельности агрохолдинга. С началом нового года сад сможет доукомплектовать группы. Для этого сейчас закупается новое оборудование: кроватки, шкафы, столы, стулья и прочая мебель. Компания инвестировала в расширение материально-технической базы сада порядка 300 тысяч рублей и продолжит поддерживать лучшие условия для комфортного времяпрепровождения детей, — подчеркивают в пресс-службе холдинга.