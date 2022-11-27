С понедельника, 28 ноября, изменится маршрут рейсовых автобусов Ровеньки – Валуйки – Шебекино – Белгород

Вместо движения по объездной тринадцать маршрутов будут курсировать через город Шебекино. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С понедельника, 28 ноября, временно поменяется путь следования рейсовых автобусов на маршруте Ровеньки – Валуйки – Шебекино – Белгород. Об этом сообщил Минтранс Белгородской области. Такие изменения связаны с поступающими обращениями пассажиров.

Так, вместо движения по объездной 13 маршрутов будут курсировать через город Шебекино. Это компромиссный вариант, который, с одной стороны, исключит из маршрута движения потенциально опасный участок, а с другой – сохранит транспортное сообщение для жителей Шебекинского горокруга и Волоконовского района как в направлении Белгорода, так и в сторону Валуек.

По измененной схеме будут следовать следующие рейсовые автобусы:

- № 517/1 «Пятницкое - Шебекино - Белгород»;

- № 517/2 «Пятницкое - Шебекино - Белгород»;

- № 529 «Ровеньки - Белгород ч/з Шебекино»;

- № 632/1 «Валуйки - Белгород ч/з Шебекино»;

- № 632/5 «Валуйки - Белгород ч/з Шебекино»;

- № 709/2 «Белгород - Валуйки ч/з Шебекино»;

- № 710 «Валуйки - Шебекино - Белгород»;

- № 716 «Большетроицкое - Белгород ж.д.в.»;

- № 725 «Белгород - Ровеньки ч/з Новый Оскол, Шебекино»;

- № 740 «Белгород - Волоконовка».

Движение автобусов для прибытия (отбытия) на автовокзал города Шебекино: с белгородского направления будет осуществляться по улицам Белгородская, Лазарева, Московская, Харьковская; с волоконовского - по Шоссейной, Полевой, Ржевскому шоссе и улице Харьковской.

Для маршрутов: № 586/1 «Вейделевка - Белгород ч/з Шебекино»; № 586/2 «Вейделевка -Белгород ч/з Шебекино»; № 663/1 «Ровеньки - Белгород ч/з Шебекино» -движение автобусов будет осуществляться по улицам Белгородской, Лазарева, Московской, Ржевскому шоссе, улицам Полевой и Шоссейной.