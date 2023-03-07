О социальных проектах Белгородчины узнали участники форума меценатов

Реализация социально-направленных проектов делает территорию региона красивее.

Накануне завершился ежегодный форум «Времена не выбирают – выбирают как действовать», организованный Forbes. Его участники делились опытом реализации важных проектов в условиях новой реальности.

Своими наработками поделились и представители Металлоинвеста - они рассказали, что, несмотря на новые вызовы, в прошедшем году были реализованы все намеченные планы в области внешних социальных инвестиций и благотворительности. На эти цели было направлено 5,4 миллиарда рублей.

- Философия Компании остаётся неизменной – в 2022 году в фокусе оставались программы по поддержке и развитию медицины, образования, спорта, городской инфраструктуры и общественных пространств, корпоративного волонтерства, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Совместно с территориями нашей ответственности мы определяем ключевые направления инвестиций, опираясь на потребности жителей. Приоритет отдается системным долгосрочным программам.

В частности, было приобретено современное оборудование для Железногорской городской больницы. Четыре тысячи ноутбуков поступило школьникам Белгородской области в рамках проекта создания непрерывной системы развития навыков для цифровой экономики. Также Компания инвестировала в создание нового общественного пространства для отдыха горожан в Губкине – долины ручья Теплый Колодезь. При поддержке Компании состоялось первое в истории представление в формате open air оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в Белгороде в рамках фестиваля «Белгород в цвету».

Партнерские проекты с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» направлены на трансформацию промышленных городов, которая включает повышение качества жизни, создание комфортной городской среды и предоставление новых возможностей для активных людей, готовых менять жизнь города к лучшему. В рамках этих направлений реализуются программа «НКО-Сократ», грантовый конкурс «АРТ-ОКНО», «Класс от маэстро», «Культурная афиша», #ВСЕНАСПОРТ.

В своём выступлении подчеркнул растущее значение обсуждения подходов к оценке благотворительной деятельности как с точки зрения выбора направлений инвестиций, так и в плане оценки эффективности этих вложений Кирилл Цикун, директор департамента устойчивого развития Металлоинвеста.

Участники форума подчеркивают: Компания принимает активное участие в работе различных площадок по развитию и регулированию российских рейтингов и рэнкингов, которые постепенно приходят на смену международным. Она заинтересована в развитии национальной социальной таксономии, которая будет способствовать формированию рамок социально ответственной деятельности и созданию финансовых инструментов для стимулирования благотворительности.