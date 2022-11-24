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Экономика24 ноября 2022 11:50

Банки готовы выдавать автокредиты на кроссовер «Москвич»

Речь идет о приеме заявок на покупку нового кроссовера, как только автомобиль поступит в дилерские центры
Источник:kp.ru
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- Начиная с июля, мы отмечаем высокий спрос россиян на автомобили российского производства. Поэтому мы поддерживаем начало серийного производства еще одного легендарного автомобиля «Москвич», модель и комплектация которого будут адаптированы к современным дорогам. Считаем, что такие проекты особенно важны на фоне решения многих крупных брендов покинуть наш рынок. Это позволит расширить модельный ряд отечественных автомобилей для потребителей. Пока новый кроссовер только запустили в серийное производство, но мы рассчитываем, что первые модели поступят в продажу в ближайшее время, - комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По статистике банка, в настоящее время наибольшей популярностью среди отечественных марок у россиян пользуются автомобили Lada - их доля в выдачах автокредитов составляет 43%.

БИЗНЕС-ПРЕСС