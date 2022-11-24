21 дрон сбили белгородские пограничники за месяц

Губернатор поблагодарил пограничников за их работу. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Накануне, 23 ноября, губернатор приехал сказать большое спасибо от всех жителей Белгородской области нашим пограничникам.

- Для нас они сейчас главные защитники. Ежедневно, каждую секунду эти парни рискуют своей жизнью, но готовы преградить путь любому врагу. Их служба требует мужества и стойкости, высокой и постоянной бдительности. Время сейчас крайне непростое. Но я уверен, что все вместе мы с любой проблемой справимся, - написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Вячеслава Владимировича, совместными усилиями с правительством, волонтерами и бизнесом власти стараются помочь ребятам и с технической точки зрения, и с точки зрения оборудования мест прохождения службы на границе.

- Только за последний месяц сбит на подлете 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно. Низкий поклон всем ребятам и безграничное спасибо за службу!