Белгородские горняки решают вопросы экологии

В сентябре модернизированный автомобиль прошёл пробную обкатку и с тех пор ежедневно выходит на линию. Фото: Александр Белашов.

В автоколонне № 2 автотракторного управления Лебединского ГОКа работает 11 единиц поливооросительной техники. Из них особо примечателен новичок — гигант-большегруз, на котором расположился внушительный оранжевый резервуар. Его объём — 110 кубических метров: хватит, чтобы наполнить водой примерно 440 стандартных ванн!

— Ёмкость приобрели по экологической программе, направленной на снижение пыления карьерных автодорог и забоев, — отметил начальник автоколонны № 2 АТУ Алексей Полухин. — Заказывали у наших давних партнёров — Гродненского механического завода. Белорусские коллеги также помогали монтировать её на автомобиль здесь, на площадке гаража большегрузных машин. В качестве базы выбрали 130-тонный БелАЗ.

Повышенные размеры «бочки» позволяют новой поливооросительной машине выполнять тот же объём работы, что и три автомобиля с резервуарами в 32 кубических метра. Причём с большей скоростью.

Управлять новичком доверили лучшему экипажу автоколонны. В их числе — Владислав Гриднев. В АТУ он уже почти пять лет, начинал на аналогичных машинах более старого, а затем и нового образца, но меньших габаритов. Пересесть за руль автогиганта не составило труда.

— Новая техника более мощная по производительности, — говорит Владислав. — Благодаря шести форсункам, расположенным сзади, можно поливать поверхность шириной в 25 метров. То есть за один заход полностью покрываем дорогу от одного края до другого. Получается быстро и эффективно: пыль не поднимается, у водителей транспорта хороший обзор. А значит, растёт безопасность движения.

Длина струи из лафетного ствола, который закреплён на передней кромке бочки, составляет более 60 метров — с его помощью удобно орошать забои. Это позволяет уменьшить пыление при добыче горной массы и улучшить видимость для машинистов экскаваторов.

В тёплый период года такая техника в карьере незаменима. Но найдётся применение и зимой: с её помощью дороги будут обрабатывать антигололёдной смесью.

Евгения Шехирева