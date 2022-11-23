ВСУ обстреляли село Устинку Белгородского района 23 ноября

19 ноября. Шебекино. ВСУ обстреляли одно из промышленных предприятий. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 23 ноября, под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. По предварительной информации пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Напомним, что накануне, 22 ноября, во время обстрела Шебекино Белгородской области погибла женщина.