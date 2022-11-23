Статистка: объем переводов в дружественные страны растет

По данным аналитиков ВТБ, к концу года объем переводов за рубеж может превысить 20 миллиардов рублей.

Объем трансграничных переводов поступательно растет с лета и уже превысил уровень в 9-10 тысяч операций в месяц, отмечают эксперты. За первую половину ноября размер средств, переведенных в дружественные страны, оказался на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

При этом наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа всех переводов.

- Объемы трансграничных переводов уверенно растут каждый месяц. На наш взгляд, это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность и интерес физлиц к подобным сервисам. Использование «мягких» валют сейчас максимально востребовано у розничных пользователей: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны, это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными государствами. Мы видим высокий потенциал у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций. Предполагаем, что до конца 2022 года объем переводов за рубеж может превысить 20 миллиардов рублей,– отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.