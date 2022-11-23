В Москве открылся центр конструктивизма

Фото: официальный сайт центра «Зотов» (www.centrezotov.ru).

В экспозицию первой выставки центра «1922. Конструктивизм. Начало» вошли более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также частных коллекций.

Центр «Зотов» – филантропический проект ВТБ - располагается в памятнике архитектуры, отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова на Ходынской улице, и развивается как проект по сохранению и развитию культурного наследия конструктивизма. Партнерами центра выступают Государственная Третьяковская галерея, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, в сотрудничестве с которыми планируется развивать грантовые программы и исследовательские проекты.

- Нам важно быть полезными для тех, кто сохраняет и развивает культурное наследие. Мы уверены, что центр станет точкой притяжения для всех, кто хочет учиться чему-то новому, где каждый сможет найти что-то именно для себя, - сказала Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ.

В программу работы центра войдут выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также грантовая программа, которая будет направлена на поддержку исследований о конструктивизме. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, два кинозала, где, кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями, планируется показ кураторского выбора нового прокатного кино и детский клуб.

Первая выставка представляет единство и многообразие послереволюционного русского авангарда. Героями выставки стали ключевые для развития искусства XX века авторы: Василий Кандинский, Александра Экстер, Любовь Попова, Александр Веснин, Ольга Розанова, Наталья Гончарова, Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Александр Родченко, Варвара Степанова, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов, Моисей Гинзбург, Алексей Гастев и другие.

Экспонаты для выставки предоставили Государственная Третьяковская галерея, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Русский музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Государственный музей В.В. Маяковского, Политехнический музей, Музей кино, Музей музыки, Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Российский государственный архив литературы и искусства, Российская государственная библиотека, Госфильмофонд России, Российский государственный архив кинофотодокументов, Международный архитектурный благотворительный фонд им. Якова Чернихова, Московский академический театр им. Вл. Маяковского. Также на выставке представлены произведения из пяти частных собраний: архива Александра Родченко и Варвары Степановой, коллекций Иветы и Тамаза Манашеровых, Романа Бабичева, семьи Митурич, семейного архива Ильи Уткина.

12+