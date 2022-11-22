Определились победители всероссийской программы скаутинга технологий кибербезопасности

На VI международной конференции Skolkovo CyberDay компания «РТК-Солар» и Фонд «Сколково» подвели итоги всероссийской программы по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности». Победителями стали шесть молодых компаний, разрабатывающих технологические решения в области кибербезопасности. Стартапы пройдут программу бизнес-акселерации, которую создает «РТК-Солар» с учетом их потребностей. Те, кто успешно ее завершит, получат возможность протестировать свои решения у реальных заказчиков и на Национальном киберполигоне, а также привлечь грантовую и инвестиционную поддержку.

DeepTech Cybersecurity стал первой общероссийской программой по поиску и инвестиционному развитию технологических команд в сфере кибербезопасности. Участники проекта – около 100 стартапов, которые находятся на разных стадиях развития бизнеса и технологий. По итогам нескольких этапов оценки были отобраны 15 финалистов, которые презентовали свои решения на SOC-Форуме 2022, после чего эксперты программы определили шесть компаний-победителей, объявленных на Skolkovo CyberDay. Среди них – Cloud Advisor с разработками в области безопасности облачных сервисов, Netlas – сетевая кибербезопасность и веб-защита, ТБТ – мониторинг и выявление инцидентов кибербезопасности, «Стингрей Технолоджиз» – Application Security и DevSecOps, CTRLHACK – управление кибербезопасностью, Xello – мониторинг и выявление инцидентов кибербезопасности.

«Перед каждым победителем нашей программы сегодня стоят разные вызовы, на которые им предстоит ответить для перехода к следующему витку своего развития, – говорит Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар». – Поэтому программа акселерации, которую мы сейчас разрабатываем для победителей, не будет универсальной. Каждой компании мы предложим то, что сегодня нужно именно ей. Для одних фокус будет на пилотировании в инфраструктуре крупных заказчиков, для других – проверка продуктовых гипотез, для кого-то – масштабирование бизнеса. Программа позволит устранить факторы, сдерживающие рост, достичь более высокой зрелости технологий и ускорить развитие бизнеса».

Программа акселерации, доступ к которой получают победители DeepTech Cybersecurity, подразумевает возможность проведения пилотных проектов у ключевых заказчиков «РТК-Солар», размещение решения на Национальном киберполигоне и его тестирование в реальных сценариях киберучений. На финальном этапе командам предстоит разбор обратной связи от клиентов и других участников, задействованных в пилотных проектах, вместе с менторами.

«Для большинства наших финалистов первоочередная задача – понять потребности клиента, – рассказал Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково». – У команд очень перспективные решения, у многих уже есть заказчики, но для того, чтобы масштабировать бизнес, перейти на следующий этап развития, порой не хватает четкого понимания того, какие проблемы хочет решить потенциальный клиент с помощью продукта. Требуются комплексные меры поддержки, которые мы в рамках Хаба "Кибербезопасность" планируем развивать совместно с "РТК-Солар"».

Команды, успешно прошедшие отбор, но не ставшие победителями, вошли в сообщество Хаба «Кибербезопасность» и получили доступ ко всем мероприятиям Хаба. В частности, это технологические и бизнес-митапы, нацеленные на обмен опытом и кейсами, обратную связь от потенциальных заказчиков, стратегических инвесторов и ведущих игроков рынка кибербезопасности.

Кроме того, все участники программы скаутинга получили приглашение в предакселерационную программу Security Explorer, разработанную Фондом «Сколково». В ее рамках доступны модули обучения по оценке емкости сегментов рынка, выбору векторов технологического развития, формированию ценностного предложения бренда, выбору бизнес-модели, подготовке дорожной карты и др.