В Белгородской области семейная пара погибла, подорвавшись на неизвестном боеприпасе

Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о смерти семейной пары в Краснояружском районе. Их машина подорвалась на неизвестном боеприпасе.

- К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца, - сообщил глава региона.

На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. В том числе, пытаются разобраться, как эта семья оказалась в селе, поскольку с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС.

- Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности! Пожалуйста, берегите себя и своих близких, - обратился к белгородцам Вячеслав Гладков.