В Белгородской области задержали четырех мошенников, своровавших 500 тысяч рублей при оформлении выплат автострахования

Фото пресс-службы МВД РФ.

Сотрудники Управления уголовного розыска и СУ УМВД России по Белгородской области задержали участников группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.

Предварительно установлено, что криминальную схему незаконного получения страховых выплат разработал ранее судимый местный житель. Для ее реализации он привлек троих знакомых, в том числе аварийного комиссара.

- Сообщники подыскивали автомобили с повреждениями после аварий либо самостоятельно устанавливали на машины детали с дефектами. Чтобы создать видимость реальных аварийных ситуаций, они преднамеренно сталкивали приобретенные транспортные средства на проезжей части. А иногда не придавали значения формальностям и вызывали аварийного комиссара для оформления ДТП даже без таких инсценировок. Затем фигуранты обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытков, тем самым вводя в заблуждение относительно фактов происшествий и полученных повреждений, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время установлены обстоятельства шести эпизодов противоправной деятельности, в результате которой злоумышленники смогли получить страховые выплаты на сумму более 500 тысяч рублей. Кроме того, они собирались похитить таким образом еще более 1,6 миллиона.

Проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты три автомобиля, договоры купли-продажи, документы на транспортные средства, телефоны, сим-карты, ноутбуки и системные блоки, имеющие доказательственное значение.

- Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавила Ирина Волк.

В соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159.5 УК РФ злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.