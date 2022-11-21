Вячеслав Гладков: самое страшное в нашем деле – замалчивание и паника

Глава Белгородской области также отметил, что те, у кого была возможность, давно уже покинули регион. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе пресс-конференции Вячеслав Гладков ответил на вопрос, нужно ли уезжать за пределы Белгородской области, и как в этому относятся в его семье. Глава региона подчеркнул, что главная ценность для властей – безопасность человека.

- Моя семья такая же, как и ваша. Вопрос безопасности детей, супруги — он, конечно, стоит. Решение принимает каждый, исходя из той информации, которая поступает. Мы стараемся достаточно быстро и оперативно доносить информацию о тех событиях, которые происходят, и о тех мерах, которые принимаются, чтобы люди приняли решение, - ответил Гладков.

Глава Белгородской области также отметил, что те, у кого была возможность, давно уже покинули регион. У кого не было, но хотелось уехать, особенно после событий в Шебекино, власти дали такую возможность.

- Мы соответствуем запросу населения. Будет ухудшение ситуации или улучшение — мы информацию будем сразу доводить. Что самое страшное в нашем деле — замалчивание или паника. Мы регион не просто высокоразвитый, с экономической точки зрения, но мы вносим большой вклад в продовольственную программу, в экономику страны. Мы со всей ответственностью должны внимательно смотреть и анализировать каждое принимаемое решение. Безусловно, безопасность человека — главная ценность, которая для нас существует, - подчеркнул Вячеслав Гладков.