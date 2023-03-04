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Политика4 марта 2023 11:08

ВСУ обстреляли школу в белгородском селе Бутырки 4 марта 2023

В населенном пункте действует режим ЧС
Алексей СЕРГУНИН
22 февраля ВСУ обстреляли Шебекино.

22 февраля ВСУ обстреляли Шебекино.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 4 марта, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самое главное, что пострадавших нет.

- Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений, - написал Вячеслав Владимирович

Отметим, что в этом селе действует режим ЧС.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 3 марта, два белгородских села попали под обстрел ВСУ.

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