ВСУ обстреляли школу в белгородском селе Бутырки 4 марта 2023

22 февраля ВСУ обстреляли Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 4 марта, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самое главное, что пострадавших нет.

- Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений, - написал Вячеслав Владимирович

Отметим, что в этом селе действует режим ЧС.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 3 марта, два белгородских села попали под обстрел ВСУ.