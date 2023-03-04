ВСУ обстреляли школу в белгородском селе Бутырки 4 марта 2023

22 февраля ВСУ обстреляли Шебекино.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Сегодня, 4 марта, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Самое главное, что пострадавших нет.
- Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений, - написал Вячеслав Владимирович
Отметим, что в этом селе действует режим ЧС.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 3 марта, два белгородских села попали под обстрел ВСУ.