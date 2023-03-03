Два белгородских села попали под обстрел ВСУ 3 марта 2023

24 февраля 2023 года. Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 марта, под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Самое главное - пострадавших нет. В селе Коновалово осколками снарядов сильно повредило одну хозпостройку и выбило окна в десяти частных домовладениях, - написал глава региона.

Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе Устинке есть повреждения в двух частных домовладениях, одного автомобиля и линии газоснабжения. Подворовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 2 марта, Устинку также атаковали со стороны Украины. Были повреждения линии электропередачи и один частный дом.