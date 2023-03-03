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Политика3 марта 2023 15:03

Два белгородских села попали под обстрел ВСУ 3 марта 2023

Повреждены 12 домов
Алексей СЕРГУНИН
24 февраля 2023 года. Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки.

24 февраля 2023 года. Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 марта, под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Самое главное - пострадавших нет. В селе Коновалово осколками снарядов сильно повредило одну хозпостройку и выбило окна в десяти частных домовладениях, - написал глава региона.

Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе Устинке есть повреждения в двух частных домовладениях, одного автомобиля и линии газоснабжения. Подворовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 2 марта, Устинку также атаковали со стороны Украины. Были повреждения линии электропередачи и один частный дом.

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