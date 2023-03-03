Белгородские предприятия осваивают передовые экологические технологии

На Лебединском ГОКе реализуется проект, снижающий воздействие на окружающую среду.

- Лидерство в горно-металлургической отрасли сегодня определяется использованием не только передовых производственных, но и экологически чистых технологий, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Строительство нового хвостохранилища знаменует собой качественный переход на новый уровень экологической безопасности ЛГОКа.

Компания инвестирует 52 миллиарда рублей в строительство на комбинате экологически эффективного хвостохранилища. Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли, а также снизить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды в технологический процесс.

В планах на 2023 год – реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения, инженерная подготовка ложа хвостохранилища и строительство ограждающих дамб, подготовка оснований под магистральные пульпопроводы. Начнётся строительство подстанций и корпуса подготовки реагентов для очистки воды.

Ввести первый пусковой комплекс хвостохранилища в эксплуатацию планируется в 2026 году. Полный ввод запланирован на конец 2028 года. Новая площадка будет ежегодно принимать до 20 миллионов кубометров «хвостов». После ввода в эксплуатацию нового хвостохранилища существующее будет рекультивировано.

Радикальное снижение воздействия на окружающую среду будет достигнуто за счёт применения передовых технологий. По дну «чаши» и основанию дамб будут установлены противофильтрационные экраны, препятствующие попаданию технологической воды в водоносные горизонты. Состояние гидротехнических сооружений будет контролироваться контрольно-измерительной аппаратурой. Будут построены защитные дамбы высотой до 30 метров с последующим наращиванием ярусами по 5 метров.

В рамках проекта предусмотрен возврат осветленной воды на обогатительную фабрику в технологический процесс.

Снижение удельного расхода электроэнергии произойдёт благодаря реконструкции узла сгущения и оптимизации водно-шламовой схемы. Сократить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды уже с 2026 года позволит реконструкция восьми 50-метровых и трёх 100-метровых сгустителей.

Стоит отметить, что проект реализуется с учетом всех экологических требований, он прошёл общественные слушания и получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и Главной Государственной экспертизы.