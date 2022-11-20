Белгородские энергетики завершили ликвидацию последствий непогоды

Из-за ледяного дождя несколько сел остались без электричества.

19 ноября над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областях прошел циклон, сопровождавшийся порывистым ветром, ледяным дождем, мокрым снегом и гололедными явлениями. В результате неблагоприятных погодных условий в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения электроэнергии.

Работники «Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и «Курскэнерго» были заранее мобилизованы и обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений.

В Белгородской области ликвидация последствий происшествий завершилась в два часа ночи, в Воронежской все потребители были запитаны в 10:00 утра 20 ноября, в Курской области работы продолжаются, туда были оперативно направлены дополнительные силы и средства – всего 35 бригад.

Выстроенный, конструктивный диалог в рамках межведомственного взаимодействия с Главными управлениями МЧС России и плотное взаимодействие с органами власти и ЕДДС позволили энергетикам своевременно получать информацию о технологических нарушениях, максимально быстро реагируя и устраняя их. Оперативно были развернуты временные информационные центры по работе с населением. В первую очередь были запитаны социально значимые учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры.

- На высоком уровне готовности встречать неблагоприятные явления и реагировать на их последствия без промедления – это и есть основная задача энергетиков в осенне-зимний период. Была произведена оперативная передислокация сил и средств из других регионов, чтобы ускорить ход аварийно-восстановительных мероприятий в Курской области. Сотрудники компаний продолжат работу в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения жителей регионов, подвергшихся воздействию неблагоприятных погодных явлений, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.