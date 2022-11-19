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Политика19 ноября 2022 12:45

Шебекино Белгородской области находится под обстрелом ВСУ

По предварительным данным, есть пострадавшая
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Из-за обстрела Шебекино есть одна пострадавшая.

Из-за обстрела Шебекино есть одна пострадавшая.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что сегодня, 19 ноября, идет обстрел города Шебекино со стороны Украины. По предварительным данным, есть одна пострадавшая.

- Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место, - сообщил глава региона.

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