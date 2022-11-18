После обстрела со стороны Украины погиб 80-летний белгородец

18 ноября. Село Устинка после обстрела ВСУ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 18 ноября, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина.

- Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, повреждены четыре частных домовладения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что вчера, 17 ноября, в результате обстрела Шебекино была ранена девушка. 15 ноября ВСУ атаковали Шебекино (погибли трое человек) и Валуйки (погиб один человек). В Шебекино есть разрушения в 33-х квартирах, повреждены четыре машины. В Валуйском районе повреждены 59 домов и 11 машин.