Эксперты фиксируют увеличение спроса на золото на 20% за месяц

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- Понимая непростую ситуацию на рынках, состоятельные клиенты подходят к формированию портфеля с позиций диверсификации и долгосрочных защитных стратегий. К золоту мы наблюдаем стабильно высокий интерес, так за последнее время рост объема сделок в среднем составляет 15-20% месяц к месяцу. Доля золота в структуре резервов мировых Центробанков сейчас рекордно велика, достигнув таких значений впервые за последние полвека. При условии роста инфляции и сохранении геополитической нестабильности, прогнозируем в 2023 году усиление этой тенденции и инвестиционного спроса на данный актив у крупных частных инвесторов, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».

По данным банка, состоятельными клиентами с марта приобретено почти 2,5 тысячи слитков инвестиционного золота общим объемом более чем 25 тонн. Помимо физического золота, вырос интерес к инвестициям в обезличенные металлические счета — в этом году число таких счетов выросло почти вдвое.