Розничные кредиты: в ноябре спрос растет на четверть

За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября.

По оценкам ВТБ, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым. По итогам года физлица оформят более 10 триллионов рублей кредитов.

С начала ноября оформлено кредитов на сумму порядка 75 миллиардов рублей, фиксируют в банке. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 миллиардов. В автосегменте объем сделок вырос примерно на 60%, почти до 3 миллиардов. Выдачи ипотеки превысили 30 миллиардов, рост по сравнению с началом октября – в пределах 10%. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья, где проходит около 65% всех сделок.

По оценке аналитиков, во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 триллионов рублей, показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. Продажи кредитов наличными за этот период могут составить 2,9 триллиона (рост в 1,7 раза), ипотеки – 2,8 триллиона (рост в 1,5 раза), автокредитов – 320 миллиардов (+5%). Всего по итогам года банки выдадут более 10 триллионов рублей кредитов, что будет ниже показателей 2021 года примерно на четверть. При этом портфель кредитов физлиц, по предварительной оценке, покажет рост на 9%, до 28 триллионов.

К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых – стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос.

- Ноябрь показывает позитивную динамику спроса населения на кредитные продукты, мы видим, что рынок восстанавливается после снижения в начале октября. Это позволяет нам сохранять планы по росту рынка во втором полугодии примерно в 1,5 раза, а всего за год российские банки могут превысить знаковую отметку в 10 триллионов рублей продаж, что ниже рекордов прошлого года, но сопоставимо с показателями 2020-го, – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.