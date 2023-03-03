Потребителям напоминают: долги за электроэнергию могут привести в суд

Согласно данным белгородской сбытовой компании, в 2022 году по судебным решениям должники принудительно заплатили более 105 миллионов рублей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Гарантирующий поставщик напоминает: потребители, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию в установленные сроки, обязаны уплатить пени за каждый день просрочки, начиная со следующего после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. Такая ответственность предусмотрена для бытовых потребителей электроэнергии Жилищным кодексом РФ, а для коммерческих потребителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – Федеральным законом «Об электроэнергетике».

На основании вынесенных арбитражными судами решений с потребителей-юридических лиц принудительно было взыскано более 58,3 миллиона задолженности по договорам энергоснабжения и пеней. В целом, в арбитражный суд было направлено 492 материала о взыскании. Для принудительного исполнения в подразделение судебных приставов и кредитные организации передано 202 исполнительных документа.

Отметим, что некоторые потребители после обращения поставщика в суд добровольно производят оплату, в связи с чем производство по делу прекращают. А есть и должники, которые, даже дав гарантии своевременно вносить платежи, не выполняют свои обязательства. Например, как сообщают в Белгородэнергосбыте, в настоящее время повторно направлено исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области с требованием о принудительном взыскании задолженности с предприятия, обеспечивающего водой Старооскольский городской округ - по состоянию на 31 декабря 2022 года его долги превысили 12 миллионов рублей.

Есть примеры, когда должники безуспешно соревнуются с гарантирующим поставщиком в судебных процессах о выплате пени, оспаривая факты несоблюдения платежной дисциплины. Такие примеры есть не только в областном центре, но и в Алексеевском и Валуйском городских округах, в Волоконовском и Вейделевском районах.

Что касается бытовых потребителей, в 2022 году в суды общей юрисдикции было направлено более 10 тысяч материалов о взыскании задолженности и пеней; для принудительного исполнения в подразделение судебных приставов, кредитные организации и Пенсионный фонд передано 5 832 исполнительных документа, по которым от должников получено более 47 миллионов рублей.

Потребителям напоминают: нарушение платежной дисциплины может привести значительным расходам.

Важно знать

Начисление пеней бытовым потребителям осуществляется с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты. Напомним, что, согласно требованиям поставщика, платеж должен быть произведен до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. ТО есть первые 30 дней пени не начисляются. А вот за последующие дни - с 31-го по 90-й - за каждый день просрочки установлена пеня в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. А с 91-го дня – уже в размере 1/130 ключевой ставки.

Иногда получается, что в зависимости от периода нарушения сроков оплаты электроэнергии сумма пеней может быть сопоставима с суммой основного долга.

Поэтому потребителям вновь напоминают: нарушение платежной дисциплины может привести к значительному увеличению платежа. Существует единственный способ избежать негативных финансовых последствий - уплаты пеней и возможных издержек в случае решения вопроса в судебном порядке – производить оплату с соблюдением сроков. Достаточно всего лишь соблюдать это простое правило.