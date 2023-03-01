Белгородцы все активнее получают банковские услуги через мобильное приложение

Согласно данным от ВТБ, семь из десяти белгородских клиентов банка пользуются мобильным приложением.

В конце 2022 года мобильное приложение использовали 71% клиентов банка в Белгородской области. Дистанционно жители предпочитают чаще всего оформлять потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.

В минувшем году белгородцы оформили онлайн 32% кредитов наличными – то есть каждая третья сделка совершалась в приложении. За год клиенты банка в регионе дистанционно открыли 86% накопительных счетов и 60% депозитов. Интерес жителей к оформлению вкладов онлайн за год вырос на 21%.

Общее число пользователей мобильного приложения и интернет-версии банка в Белгородской области превысило 141 тысяча человек – что больше показателя 2021 года.

- Возможность получить в дистанционном формате традиционные банковские услуги сегодня максимально востребована. За год белгородцы оформили в приложении или мобильном банке свыше 10 тысяч кредитов – и показатель продолжит расти, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.

В 2022 году доля продуктов, открытых онлайн среди частных клиентов банка, выросла в 1,5 раза. Дистанционно пользователи оформили почти половину розничных продуктов. Общее число пользователей приложения превышает 12 миллионов человек.