Председатель Воронежской облдумы помог жителям региона решить актуальные вопросы в рамках приемов граждан

фото: Воронежская областная Дума

Рассмотренные председателем регионального заксобрания заявления поступили через площадки региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия».

Избиратели просили председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова разъяснить порядок формирования тарифов на различные коммунальные услуги, механизм перепланировки жилых помещений, условия эксплуатации общедомовых приборов учета. Заявителям были предоставлены подробные консультации, а юристы приемных оказали помощь в оформлении необходимых запросов в профильные структуры.

Ряд граждан старшего поколения просили оказать содействие в решении злободневных вопросов. В частности, это касалось приобретения твердого топлива, прохождения диспансеризации, организации посещений социального работника для оказания помощи в доставке продуктов питания и лекарств, а также решении бытовых вопросов. Семья, приехавшая в наш регион из ДНР, попросила предоставить адресную материальную поддержку. Содействие в решении всех этих вопросов было оперативно оказано заявителям уже в ходе приемов.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.