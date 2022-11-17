Вячеслав Гладков и Петр Толстой поздравили ракетчиков с наступающим праздником

Гладков: Все эти восемь месяцев мы не понаслышке знаем, кто стоит на защите наших жизней. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой поздравили с наступающим профессиональным праздником ракетчиков. День ракетных войск и артиллерии отмечается в эту субботу, 19 ноября.

- Мы понимаем, что близость и протяженность границы ставит наш регион на особое положение. Но мы ежедневно ощущаем профессионализм наших защитников, какую огромную ответственность они несут. И понимаем, насколько они слаженно действуют в крайне сложной ситуации, - написал Гладков в соцсети.

Глава региона от лица всех жителей Белгородской области выразил военным искренние слова благодарности за ежедневный труд.

- Все эти восемь месяцев мы не понаслышке знаем, кто стоит на защите наших жизней, жизней наших детей и стариков. Нашим бойцам - еще раз низкий поклон за службу! Мы всегда с вами, всегда рядом! – подчеркнул губернатор.

Вячеслав Гладков также отметил, что бывают и несчастные случаи, как сегодня в Шебекино, во время обстрела серьезно пострадала пятнадцатилетняя девочка. Уже завтра врачи доставят ее в Москву для дальнейшего лечения.

- Все вместе мы желаем ей скорейшего выздоровления, - пожелал глава Белгородской области.