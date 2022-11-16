Белгородские энергетики полностью готовы к работе в отопительный сезон 2022 - 2023 годов

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский вручил главный документ энергетиков, подтверждающий готовность электросетевого комплекса региона к зимним нагрузкам, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Евгению Турапину.

Во время подготовки к периоду низких температур энергетики выполнили все запланированные мероприятия организационного и технического характера. Аварийный резерв оборудования и материалов укомплектован на 100 процентов. Для оперативной подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 67 резервных источников электроснабжения общей мощностью 5470 кВт. Организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления и гарантированного электропитания.

В филиале создана эффективная система оперативного реагирования на технологические нарушения. К ликвидации аварий и нештатных ситуаций подготовлены 157 бригад в составе 534 человек, укомплектованные 225 единицами техники, необходимым оборудованием и материалами. Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформировано 10 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых незамедлительно выехать не только в любую точку области, но и в любой регион России.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Порядок межведомственного взаимодействия энергетики отработали на специальных противоаварийных тренировках и учениях с участием регионального МЧС, Курского РДУ, Черноземного предприятия МЭС, филиала «Квадра» - «Белгородская генерация», муниципалитетов и подрядных организаций.

Одним из ключевых факторов подготовки к зиме является выполнение ремонтной программы. В этом году объем ее финансирования составил 898,3 млн рублей, это на 20,2 млн рублей больше, чем в прошлом. Отремонтировано 202 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 638 подстанций 6-10 кВ, 181 крупный питающий центр 35-110 кВ.

В рамках инвестиционной программы в развитие и повышение надежности электросетевого комплекса вложено 3,3 млрд рублей с НДС. Основные средства направлены на повышение надежности электросетевого комплекса, развитие питающих центров, сооружение сетей в микрорайонах ИЖС, реконструкцию ветхих линий электропередачи 0,4-10 кВ, исполнение договоров технологического присоединения. В общей сложности в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 50,2 МВА новой мощности, реконструировать и построить 432,4 км сетей 0,4-110 кВ.

«Работа в осенне-зимний период требует максимальной консолидации сил, повышенной готовности и оперативности в решении производственных вопросов. Мы рассчитываем, что проделанная работа, мобилизация сил и ресурсов позволят нам пройти этот непростой период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Евгений Турапин.