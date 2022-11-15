Игорь Маковский: все филиалы получили высший балл готовности к работе в отопительный сезон 2022/2023

Игорь Маковский.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках оперативного совещания объявил о том, что, согласно оценке Министерства энергетики Российской Федерации, Обществам присвоен наивысший балл готовности к прохождению отопительного сезона 2022/23.

Паспорта, выданные всем филиалам согласно приказу Минэнерго России, подтверждают, что производственные программы по подготовке к периоду максимальных нагрузок были реализованы Обществами в полном объеме. Всего выполнено 5 228 мероприятий. К проведению аварийно-восстановительных работ готовы: 2 621 бригада в числе 9 587 человек и 4 380 единиц спецтехники, а также 160 мобильных бригад, оснащенных 499 единицами техники, для оперативного реагирования. Подачу электроэнергии при нарушении электроснабжения для социально значимых объектов будут обеспечивать 2 252 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 83 МВт.

Глава энергокомпаний на совещании лично вручил Паспорта готовности руководителям филиалов «Калугаэнерго», «Ивэнерго», «Владимирэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго». На местах руководителям филиалов Паспорта передали заместители генерального директора и представители Исполнительного аппарата «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

- Полученный Паспорт готовности означает, что профессиональный, ответственный, обладающий большим практическим опытом коллектив компании готов встретить зиму и в любых погодных условиях обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в период низких температур в 20 регионах России, – отметил Игорь Маковский.