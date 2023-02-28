Почти 190 млн рублей направят в Воронежской области на строительство быстровозводимых объектов отдыха детей на базе загородных учреждений

фото: Воронежская областная Дума

Председатель регионального парламента принял участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации. Законодатели обсудили организацию летней оздоровительной кампании 2023 года и подготовку кадров для отраслей экономики.

В заседании, которое прошло в режиме вкс, приняли участие руководители профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, председатели законодательных собраний субъектов РФ.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам реализации Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, в котором, в частности, были обозначены задачи по реформированию высшей школы и подготовке высококачественных кадров для различных отраслей экономики.

Законодатели рассмотрели вопросы, связанные совершенствованием механизма целевого набора, трудоустройством выпускников по специальности, дефицитом кадров в отдельных отраслях экономики, синхронизацией системы подготовки кадров с запросами рынка труда, модернизацией центров занятости.

По мнению законодателей, в подготовке квалифицированных кадров поможет создание единого федерального центра профессиональной ориентации, а также межвузовских центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) в субъектах страны. Кроме того, было предложено подготовить комплекс мер по развитию наставничества в профессиональной сфере. Министерство труда и социальной защиты с начала нового учебного года готово запустить на платформе «Работа в России» блок со стажировками и практиками, охватывающими не только высшее, но и среднее профессиональное образование.

фото: Воронежская областная Дума

Также парламентарии обсудили организацию летней оздоровительной кампании 2023 года.

В нынешнем году начинается строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на базе загородных учреждений в пятнадцати регионах РФ. В числе участников пилотного проекта и Воронежская область.

В рамках реализации данного проекта выделено 126,5 млн. рублей из федерального бюджета и порядка 60 млн. рублей из областного, что позволит в 4 учреждениях на территории региона дополнительно возвести 6 новых современных корпусов: в ДОЛ «Радуга» (Грибановский муниципальный район), в ДОЛ «Солнышко» (Калачеевский муниципальный район), в ДОЛ «Березка» (Россошанский муниципальный район) и в ДОЛ «Ландыш» (Семилукский муниципальный район).

фото: Воронежская областная Дума

– Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В целом, в 2023 году запланирована работа 877 учреждений с количественным охватом более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. Кроме того, расширен круг детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление. Теперь в их числе дети участников специальной военной операции. В целом на организацию отдыха детей во всех формах отдыха из областного бюджета в 2023 году запланировано 478,5 млн. руб.

Обсудили на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации и содержательную часть отдыха детей. Министерство просвещения подготовит единую образовательно-воспитательную программу, которая будет действовать в ходе летней оздоровительной кампании для школьников.