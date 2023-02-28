Игорь Артамонов дал старт Году педагога и наставника в Липецкой области

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Церемония открытия в регионе Года педагога и наставника, объявленного в 2023-м указом Президента России Владимира Путина, состоялась в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. В этом же году отмечается 200-летие со дня рождения одного из основателей российской педагогики – Константина Дмитриевича Ушинского.

Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность, повышение престижа профессии учителя. Приветствуя приглашенных на торжество заслуженных учителей, наставников, ветеранов педагогического труда, молодых педагогов, руководителей образовательных организаций, губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что липецкий край славится лучшими традициями отечественной педагогики. Труды Константина Александровича Москаленко легли в основу знаменитого липецкого опыта, который педагоги передают из поколения в поколение.

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«Вы демонстрируете потрясающие результаты, ежегодно увеличивая число стобалльников и улучшая другие показатели ЕГЭ, а также количество наград, завоеванных и преподавателями, и учениками на престижных конкурсах. Оценка липецких педагогов в стране очень высокая. Гордимся, что на нашей земле жили и работали такие корифеи педагогики, как Сталь Анатольевич Шмаков. Мы всегда будем поддерживать педагогическое сообщество региона, строить и ремонтировать школы

Игорь Артамонов вручил лучшим учителям и наставникам областные награды. Благодарственными письмами отмечены 10 педагогов и пять педагогических команд. В их числе победители всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства, а также победители и лауреаты регионального смотра профессионального мастерства «Педагогический дебют», всероссийских конкурсов «Флагманы образования», «Успешная школа», Совет Ассоциации молодых педагогов Липецкой области.

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Всего в Липецкой области работают около 19 тыс. педагогических работников, 8000 из них – учителя. Среди учителей более 200 имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 240 человек удостоены почетного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». Еще около 5000 учителей – обладатели звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». С 1995 года около 400 человек награждены областной премией имени К.А. Москаленко. С 2010-го лучшие учителя за высокие достижения получают ежегодную региональную премию в размере 200 тыс. рублей. В прошедшем году 123 молодых педагога региона, которые пришли работать в школы сразу после обучения, получили выплату в размере 120 тыс. рублей.

В Год педагога и наставника в регионе запланировано провести более 130 областных тематических акций. Это традиционные конкурсы педагогического мастерства, межрегиональные фестивали, педагогические чтения, научно-практические конференции.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.