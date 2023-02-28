Один из беспилотников залетел в окно квартиры в Белгороде

Валентин Демидов (крайний справа). Фото из телеграм-канала мэра Белгорода.

Глава Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем телеграм-канале подробности падения в городе трех беспилотников.

- Сейчас нахожусь на месте происшествия по одному из адресов. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб.

По словам Валентина Валентиновича, обломкибеспилотников также найдены еще на двух улицах. Незначительно повреждены три машины. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор 27 февраля. А 24 февраля неразорвавшийся снаряд ВСУ упал на детскую площадку в Шебекино.