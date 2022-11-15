Губернатор Вячеслав Гладков принял участие в выездном совещании Секретаря Совета безопасности РФ

Гладков: В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Брянске прошло выездное совещание Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева по обеспечению безопасности в регионах ЦФО. На встрече присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, руководители регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Основной темой встречи стало рассмотрение дополнительных мер защиты критически важных и потенциально опасных объектов округа – в первую очередь, биологически и химически опасных объектов, энергетических и гидротехнических сооружений, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций, мест массового пребывания людей.

- По поручению Президента, обсудим вопрос, связанный с обеспечением антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, находящихся на территории ЦФО, - сказал Николай Патрушев, открывая совещание в Брянске.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев также подчеркнул, что вопросы безопасности в субъектах, входящих в состав Центральной России, обсуждаются по поручению главы государства.

На выездном совещании участники также рассмотрели вопросы безопасности в приграничных российских регионах в условиях обострения военных и террористических угроз. Особое внимание было уделено работе возглавляемых губернаторами оперативных штабов, работа которых сфокусирована на усилении охраны общественного порядка, сохранении социально-политической стабильности, противодействии угрозам безопасности населения. В обсуждении вопросов приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, а также губернаторы ЦФО, в числе которых был Вячеслав Гладков.

- Доложил о том, что мы делаем сегодня в регионе, каких результатов удалось нам достичь, с какими проблемами столкнулись. Заслушал доклады своих коллег из ближайших регионов, ведь для нас очень важен опыт соседей. Некоторые главы готовы направить к нам своих представителей для того, чтобы посмотреть, как мы отрабатываем определенные вопросы на местах. Наша задача остается неизменной – обеспечить безопасность наших жителей, и на это направлены все наши совместные усилия. В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу, - резюмировал глава Белгородской области.

По итогам выездного совещания были даны поручения, касающиеся своевременного удовлетворения потребностей Вооруженных Сил России в решении задач специальной военной операции, а также полноценной поддержки семей мобилизованных.

Отметим, что совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности по поручению Президента РФ регулярно проводятся в каждом из федеральных округов страны.