Мнение экспертов: банки приняли новые вызовы построения ИТ-инфраструктуры

Импортозамещение в ИТ-сфере идет полным ходом.

- Началось применение новых подходов к формированию ИТ-ландшафта - от архитектуры прикладных приложений до методик обеспечения высокой доступности информационных систем, ориентированных на использование доступных компонентов отечественного производства, - рассказал на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 вице-президент, директор департамента архитектуры, интеграционных и процессинговых сервисов банка «Открытие» Андрей Залманов.

По словам Залманова, в этом году банки и крупные компании приняли новые вызовы, связанные с ограничениями иностранных ИТ-решений, отсутствием адекватных отечественных заменителей для многих компонентов технологического стека, прежде всего – в части аппаратного обеспечения, и необходимостью компенсации этих ограничений.

- После ухода западного бизнеса из России нам стало недоступно оборудование большинства западных брендов с уникальными функциями. По многим направлениям качественных аналогов альтернативные производители пока предложить не могут. Поэтому часть принципов пришлось пересмотреть, - сообщил Андрей Залманов.

Например, отсутствие в России производства оборудования для высокопроизводительных сетей FibreChannel делает затруднительной качественную реализацию синхронной репликации данных между географически разнесенными вычислительными центрами. Поэтому для обеспечения высокой доступности данных эксперты предполагают использовать отдельные кластерные конфигурации базы данных в каждом из вычислительных центров - основном и резервном.

Недоступность серверов класса hi-end предполагается компенсировать изменением архитектуры прикладных информационных систем, а аппаратных балансировщиков - программными решениями.