В Белгороде дорабатывают комплексную систему укрытий на случай ЧС

Валентин Демидов: В Белгороде появится комплексная система укрытий. Фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в областном центре появится комплексная система укрытий. Уже сформирован перечень помещений, которые соответствуют по техническим характеристикам параметрам укрытия.

- Мы прошли все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, которые могут стать временным укрытием в случае опасности. Я лично посмотрел многие из них, - написал Демидов в соцсети.

На сегодняшний день власти уже разработали правовой механизм, позволяющий обеспечить надлежащее содержание и обеспечение доступа в такие помещения. После завершения документальных процедур на всех объектах, которые определены, как укрытия, появятся вывески и будет размещена система указателей по городу.

- Кроме того, завершаем формировать интерактивную карту. После окончательной проработки, опубликуем ее, чтобы все жители могли быстро ориентироваться. В результате в Белгороде появится комплексная система укрытий. Это работа на предупреждение. Вчера на встрече с руководителями управляющих компаний обсудили нюансы работы, - добавил врио мэра.

Напомним, что 31 октября во время оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал мэрию Белгорода за плохую подготовку укрытий и поручил исправить эту проблему в кратчайшие сроки.