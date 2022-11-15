Под обстрел ВСУ попал 15 ноября снова попал поселок Ленинский в Белгородской области

В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Второй день подряд ВСУ обстреливают поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения, - написал глава региона.

Подача электроэнергии в поселке после вчерашнего обстрела на данный момент восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования. Оперативные бригады уже работают на месте.

Напомним, 14 ноября были зафиксированы прилеты в поселке Ленинский. Повреждено электро- и газоснабжение. Аварийные бригады и оперативные службы выехали на место для устранения последствий. Вячеслав Гладков сообщал, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, чтобы зафиксировать все разрушения и приступить к восстановительным работам.

Также 14 ноября ПВО сбили две ракеты в Валуйском городском округе. На окраине село Борки были зафиксированы прилеты мин. Жертв и пострадавших нет. В результате прилета снарядов имеются разрушения в погребе одного частного домовладения, во втором жилом доме выбиты окна. в этот же день под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства произошло горение емкости с дизельным топливом.