Авторынок: россияне считают, что ушедшие бренды вернутся

Более всего в росте цен в 2023 году уверены жители столицы и Дальнего Востока.

Согласно результатам опроса, проведенного сотрудниками «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), из ушедших автомобильных брендов нашим соотечественникам чаще всего не хватает европейских марок (так ответили 42%). При этом большинство считает, что схема параллельного импорта не решит вопрос дефицита, отечественный автопром будет развиваться активнее, а автодилеры продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки.

61% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций. Больше всего оптимистов оказалось в Сибирском (68%) и Южном (67%) федеральных округах. Чуть более четверти (28%) придерживаются противоположного мнения - чаще всего на Дальнем Востоке (там не ждут возврата ушедших марок 35%).

Из покинувших российский авторынок марок больше всего об уходе «корейцев» сожалеют в Московском регионе (52%) и ЦФО (50%), «японцев» - на Дальнем Востоке (85%), «корейцев» - в Северо–Кавказском и Уральском округах, «американцев» - на Северо-Западе.

При этом более половины (53%) респондентов считают, что схема параллельного импорта не сможет полностью заместить ушедшие бренды. Среди причин - более высокая цена ввозимых аналогов (об этом заявили 30% опрошенных), несоответствие заграничных комплектаций российским реалиям (13%), ввоз автомобилей преимущественно премиум-сегмента (6%). При этом чуть более трети опрошенных (36%) согласны с тем, что схема параллельного импорта со временем заработает, так как дилеры приспособятся ввозить все востребованные модели. В большей степени с данным мнением согласны опрошенные в Северо-Кавказском (49%) и Сибирском (41%) федеральных округах.