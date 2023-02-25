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Общество25 февраля 2023 18:03

Белгородские сыровары готовят для военных 150-килограммовый блинный торт

Высота 5-ярусного кулинарного шедевра составит полтора метра
Алексей СЕРГУНИН
Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Чтобы порадовать белгородских военных на Масленицу, местные сыровары в течение недели выпекали три тысячи блинов. А сегодня, 25 февраля, с утра приступили к сборке праздничного торта.

Для крема будет использовано 75 килограммов творожного сыра и 80 литров отборных сливок, которые произведены на белгородской сыроварне, 45 кг белого шоколада и 25 кг фруктов.

Как отметила руководитель белгородской сыроварни Лариса Батманова, на сборку гигантского торта потребуются почти сутки.

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